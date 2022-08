Milano | deruba un uomo e ne ferisce due che intervengono | arrestato

(Di venerdì 12 agosto 2022) (Adnkronos) – Un giovane di 22 anni è statocon l’accusa di rapina e lesioni aggravate, dopo averto un turista e ferito due uomini che avevano tentato di bloccarlo. E’ accaduto nella serata di ieri. Il ragazzo, un cittadino marocchino senza fissa dimora, incensurato, irregolare sul territorio nazionale, ha notato in piazza Duca D’Aosta un turista 21enne di origine egiziana, cittadino statunitense, appena uscito dalla Stazione Centrale. Con una scusa lo ha avvicinato e gli ha sottratto il portafoglio contenente 300 euro e 100 dollari, poi lo ha colpito con un pugno al volto per guadagnarsi la fuga. L’accaduto è stato notato da due giovani senegalesi di 19 e 22 anni, entrambi regolari sul territorio nazionale, che si sono subito posti all’inseguimento del ladro, il quale, vistosi braccato, ha raccolto da ...

L'intervento dei carabinieri del nucleo radiomobile e della compagnia Duomo, unitamente a personale del terzo reggimento 'Lombardia', ha consentito di fermare il malfattore e recuperare una