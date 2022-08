Maria Teresa Ruta | è successo | purtroppo

Leggi su formatonews

(Di venerdì 12 agosto 2022) Brutte notizie pere per la figlia Guenda Goria: scopriamo insieme c’è, da non credere! Le nuove generazioni e i telespettatori italiani hanno avuto modo di conoscere più approfonditamentee Guenda Goria nel corso della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Le due hanno deciso di proporre al pubblico il proprio rapporto, condividendo i momenti di spensieratezza, come anche gli istanti più difficili. La loro storia infatti ha incontrato diversi ostacoli, a partire dai continui tradimenti di Amedeo Goria ai danni di; fattori questi che contribuirono, in passato, all’allontanamento delle due donne....