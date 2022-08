Lo scrittore Salman Rushdie aggredito sul palco a New York: 'Un uomo lo ha assalito'. Ora è in ospedale (Di venerdì 12 agosto 2022) Paura per lo scrittore Salman Rushdie , che da anni vive sotto protezione, è stato aggredito oggi a New York mentre teneva una conferenza al Chautauqua Institution. Secondo quanto riportato da un ... Leggi su leggo (Di venerdì 12 agosto 2022) Paura per lo, che da anni vive sotto protezione, è statooggi a Newmentre teneva una conferenza al Chautauqua Institution. Secondo quanto riportato da un ...

Agenzia_Ansa : Salman Rushdie è stato aggredito sul palco a New York. L'assalitore è caduto subito dopo l'aggressione ed è stato f… - fattoquotidiano : Lo scrittore Salman Rushdie aggredito a New York prima di un discorso. Al momento non si conoscono le condizioni di… - Agenzia_Italia : Lo scrittore è caduto a terra e l'uomo è stato bloccato. Le condizioni di #SalmanRushdie non sono ancora note - FrancoScarsell2 : Lo scrittore,dei”Versi Satanici”,Salman Rushdie, accoltellato da un uomo,a NY,prima di una conferenza.L’uomo blocca… - LuigiAssecasa : RT @LaNotiziaTweet: Accoltellato a New York lo scrittore indiano Salman #Rushdie. Stava per tenere una conferenza. L'aggressore è stato fer… -