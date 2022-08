Juve | ci sarebbe l' accordo con Paredes | ma prima deve essere ceduto Rabiot

_Morik92_ : #Depay ?? offre soluzioni tattiche differenti e concretezza sotto porta. Per condizioni economiche e qualità del cal… - EasnGobbo_794 : RT @_Morik92_: #Depay ?? offre soluzioni tattiche differenti e concretezza sotto porta. Per condizioni economiche e qualità del calciatore,… - rudylarossa : RT @_Morik92_: #Depay ?? offre soluzioni tattiche differenti e concretezza sotto porta. Per condizioni economiche e qualità del calciatore,… - SevenValaw : RT @InterSpace1908: Quantomeno sarebbe corretto mettere la foto di Vlahovic con la maglia della Fiorentina perché è grazie alla Fiorentina… - MarisciaFox : RT @InterSpace1908: Quantomeno sarebbe corretto mettere la foto di Vlahovic con la maglia della Fiorentina perché è grazie alla Fiorentina… -

In tutto questo, per laciprima da cedere almeno una pedina a centrocampo e i nomi dei possibili partenti sono quelli di Arhur Melo e di Adrien Rabiot . Per quello che concerne Arthur, ...In Inghilterra, però, nelle ultime orespuntata anche una terza squadra pronta a scendere ... la corsa tra, Chelsea e West Ham per aggiudicarsi Depay entrerebbe decisamente nel vivo con un ...Calciomercato Juventus, le mosse dei bianconeri per rinforzare la rosa a disposizione di Max Allegri non si fermano a Kostic.La Juventus ha deciso quale sarà il grande colpo su cui puntare tutto in queste ultime settimane di calciomercato: Memphis Depay ...