Ida Platano, il messaggio dal letto di ospedale: le condizioni preoccupano i fan (Di venerdì 12 agosto 2022) Ida Platano ha postato un messaggio su Instagram che ha immediatamente preoccupato i fan: tutti i dettagli L’estate si avvia verso la fine e la nuova stagione autunnale apre le porte ai ritorni più attesi dal pubblico italiano. Sicuramente, il dating-show di Canale 5 “Uomini e donne” è fra questi. (Foto Web Maria De Filippi, la padrona di casa, ogni anno ospita giovani che cercano l’anima gemella come tronisti e signori con un’età più matura nel trono over. Gli intrecci amorosi delle dame e dei cavalieri del trono over appassionano i fan più accaniti del programma, tra questi sicuramente si ricordano le storie della dama Gemma Galgani e la sua love story con Giorgio Manetti. Gemma, invece, cerca ancora l’amore nel programma e nel frattempo ha trovato una carissima amica che frequenta anche fuori dagli studi Mediaset: Ida ... Leggi su kronic (Di venerdì 12 agosto 2022) Idaha postato unsu Instagram che ha immediatamente preoccupato i fan: tutti i dettagli L’estate si avvia verso la fine e la nuova stagione autunnale apre le porte ai ritorni più attesi dal pubblico italiano. Sicuramente, il dating-show di Canale 5 “Uomini e donne” è fra questi. (Foto Web Maria De Filippi, la padrona di casa, ogni anno ospita giovani che cercano l’anima gemella come tronisti e signori con un’età più matura nel trono over. Gli intrecci amorosi delle dame e dei cavalieri del trono over appassionano i fan più accaniti del programma, tra questi sicuramente si ricordano le storie della dama Gemma Galgani e la sua love story con Giorgio Manetti. Gemma, invece, cerca ancora l’amore nel programma e nel frattempo ha trovato una carissima amica che frequenta anche fuori dagli studi Mediaset: Ida ...

MaStep92__ : RT @MediasetTgcom24: Paura per Ida Platano: 'Al pronto soccorso per una forte emicrania' #idaplatano #platano - stefano_gatto97 : RT @MediasetTgcom24: Paura per Ida Platano: 'Al pronto soccorso per una forte emicrania' #idaplatano #platano - infoitcultura : Uomini e Donne, Ida Platano e l'assurdo retroscena su Riccardo: 'A cena insieme...' - infoitcultura : Uomini e Donne, ex cavaliere umilia Gemma Galgani e Ida Platano - MediasetTgcom24 : Paura per Ida Platano: 'Al pronto soccorso per una forte emicrania' #idaplatano #platano -