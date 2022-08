Guida al Verona 2022/23 (Di venerdì 12 agosto 2022) Piazzamento lo scorso campionato: 9° Chi in più: Thomas Henry (Venezia), Josh Doig (Hibernian), Milan Djuric (Salernitana), Roberto Piccoli (Atalanta), Alessandro Cortinovis (Atalanta); Chi in meno: Nicolò Casale (Lazio), Matteo Cancellieri (Lazio), Gianluca Caprari (Monza), Daniel Bessa (Ittihad Kalba), Mert Cetin (Lecce), Kevin Ruegg (Young Boys); Una statistica interessante dalla scorsa stagione: Molto si è detto dell’eredità di Juric riguardo al sistema di pressing del Verona (che comunque, secondo i dati di Alfredo Giacobbe, ha concluso il campionato quarto per PPDA e secondo per recuperi palla offensivi a partita), un po’ meno della qualità del suo reparto offensivo. L’anno scorso l’Hellas ha avuto il quinto miglior attacco del campionato (dietro Inter, Lazio, Napoli e Milan) pur essendo solo undicesima per xG prodotti. Solo la Lazio e il Napoli hanno ... Leggi su ultimouomo (Di venerdì 12 agosto 2022) Piazzamento lo scorso campionato: 9° Chi in più: Thomas Henry (Venezia), Josh Doig (Hibernian), Milan Djuric (Salernitana), Roberto Piccoli (Atalanta), Alessandro Cortinovis (Atalanta); Chi in meno: Nicolò Casale (Lazio), Matteo Cancellieri (Lazio), Gianluca Caprari (Monza), Daniel Bessa (Ittihad Kalba), Mert Cetin (Lecce), Kevin Ruegg (Young Boys); Una statistica interessante dalla scorsa stagione: Molto si è detto dell’eredità di Juric riguardo al sistema di pressing del(che comunque, secondo i dati di Alfredo Giacobbe, ha concluso il campionato quarto per PPDA e secondo per recuperi palla offensivi a partita), un po’ meno della qualità del suo reparto offensivo. L’anno scorso l’Hellas ha avuto il quinto miglior attacco del campionato (dietro Inter, Lazio, Napoli e Milan) pur essendo solo undicesima per xG prodotti. Solo la Lazio e il Napoli hanno ...

