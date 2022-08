Flat Tax, Zennaro (Lega): “Più lavoro ai giovani e rilancio dell’economia” (Di venerdì 12 agosto 2022) ROMA – “Oggi grazie alla Lega ci sono già 1,9 milioni di lavoratori a partita Iva che usano la Flat Tax al 15% massimo. Nel 2021 hanno aperto in Italia 549.500 nuove partite Iva, di cui quasi la metà, il 48%, sono giovani sotto i 35 anni. Fra questi nuovi lavoratori ben 239.000, il 43%, hanno scelto la Flat Tax. Chi apre una nuova partita Iva oggi può pagare solo il 5% di tasse per i primi anni. Questo vuol dire più lavoro soprattutto per i giovani e quindi anche più incassi per lo Stato”. E’ quanto dichiara il deputato della Lega Antonio Zennaro (foto), che invita la sinistra, “che attacca sulla Flat Tax”, a prendere “prima in considerazione questi numeri. La Flat Tax è al primo punto del programma della ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 12 agosto 2022) ROMA – “Oggi grazie allaci sono già 1,9 milioni di lavoratori a partita Iva che usano laTax al 15% massimo. Nel 2021 hanno aperto in Italia 549.500 nuove partite Iva, di cui quasi la metà, il 48%, sonosotto i 35 anni. Fra questi nuovi lavoratori ben 239.000, il 43%, hanno scelto laTax. Chi apre una nuova partita Iva oggi può pagare solo il 5% di tasse per i primi anni. Questo vuol dire piùsoprattutto per ie quindi anche più incassi per lo Stato”. E’ quanto dichiara il deputato dellaAntonio(foto), che invita la sinistra, “che attacca sullaTax”, a prendere “prima in considerazione questi numeri. LaTax è al primo punto del programma della ...

