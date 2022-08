Elezioni, Calenda: Non credo che Berlusconi sia più in sé (Di venerdì 12 agosto 2022) “Dopo aver cacciato Draghi adesso anche Mattarella. Non credo che Berlusconi sia più in sé”. Così il leader di Azione Carlo Calenda su Twitter. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 12 agosto 2022) “Dopo aver cacciato Draghi adesso anche Mattarella. Nonchesia più in sé”. Così il leader di Azione Carlosu Twitter. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

