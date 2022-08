Calcio | è morto Garella a 67 anni | vinse lo scudetto con Verona e Napoli

SkySport : ULTIM'ORA Lutto nel calcio, è morto Claudio Garella all'età di 67 anni. Con Napoli e Verona vinse lo scudetto da portiere #SkySport #Garella - fanpage : Claudio Garella si è spento a 67 anni per problemi al cuore dopo un intervento chirurgico. “Garelik” lascia un segn… - Gazzetta_it : Addio a #Garella il portiere scudetto di #Verona e #Napoli - laziolivetv : Addio a Claudio Garella. - antoniolm21 : RT @SkySport: ULTIM'ORA Lutto nel calcio, è morto Claudio Garella all'età di 67 anni. Con Napoli e Verona vinse lo scudetto da portiere #Sk… -

Una brutta notizia scuote il mondo del: èa 67 anni Claudio Garella , ex portiere del primo, storico scudetto del Napoli nella stagione 1986 - 1987. Come riporta L'Arena, sarebbe deceduto a causa di problemi cardiaci occorsi ...a 67 anni Claudio Garella, ex portiere di Verona e Napoli. Numero uno famoso per il suo stile poco ortodosso (l'avvocato Agnelli lo definì "il più forte al mondo con i piedi"), vinse l'unico ...Cresciuto nelle giovanili del Torino, Garella era famoso per le parate con i piedi: ha vinto uno scudetto con il Verona e uno con il Napoli ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...