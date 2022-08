Berlusconi attacca Mattarella Letta | destra pericolosa

EnricoLetta : Berlusconi dopo aver fatto cadere #Draghi stamani attacca #Mattarella ed arriva ad evocarne le dimissioni. Siamo no… - AlessiaMorani : #Berlusconi attacca il presidente #Mattarella. Se qualcuno ancora ha dei dubbi sulla pericolosità di questa destra… - GuadagnoRaffae2 : RT @EnricoLetta: Berlusconi dopo aver fatto cadere #Draghi stamani attacca #Mattarella ed arriva ad evocarne le dimissioni. Siamo noi che a… - frasal20 : RT @EnricoLetta: Berlusconi dopo aver fatto cadere #Draghi stamani attacca #Mattarella ed arriva ad evocarne le dimissioni. Siamo noi che a… - papadia_papadia : RT @EnricoLetta: Berlusconi dopo aver fatto cadere #Draghi stamani attacca #Mattarella ed arriva ad evocarne le dimissioni. Siamo noi che a… -

Lui dice che se vince vuole cambiare la Costituzione in senso peggiorativo" e "Mattarella ... "ha proposto la flat tax dal suo punto di vista - ha aggiunto Letta - : una tassa piatta .... Dopo aver fatto cadere Draghi insieme a Salvini e a Conte, adesso cerca di far cadere anche Mattarella" ha concluso. . Photo credits: www.agenziafotogramma.it trl/red 12 - Ago - 22 08:56 ...«Berlusconi dopo aver fatto cadere Draghi stamani attacca Mattarella e arriva ad evocarne le dimissioni. Siamo noi che agitiamo lo spettro di una destra pericolosa per il Paese» ha tuonato Enrico ...Roma, 12 ago. (askanews) - Se entrasse in vigore la riforma del presidenzialismo 'Mattarella dovrebbe dimettersi', si andrebbe a un'elezione ...