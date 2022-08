WTA Toronto 2022 | Bianca Andreescu prova a far gioire il Canada Avanti Giorgi e Swiatek | out Kontaveit | Jabeur e Serena Williams

Leggi su oasport

(Di giovedì 11 agosto 2022) Giornata un po’ particolare, quella di completamento dei primi turni al WTA 1000 di, dal momento che, se è vero che molte teste di serie sono riuscite a mantenere le promesse, è altrettanto vero che, tra scontri di cartello, nomi di grido che non vi erano compresi e ritiri di materiale per parlare ce n’è in abbondanza. Il colpo più importante lo mette a segno la svizzera Jil Teichmann, che nel suo anno migliore in carriera riesce a togliersi anche lo sfizio di battere la numero 2 del mondo, l’estone Anett, con un doppio 6-4. Le altre due giocatrici nel seeding che escono in circostanze di gioco sono la canadese Leylah Fernandez, superata dalla brasiliana Beatriz Haddad Maia (che avrà un confronto per forza di cose interessante con Iga) con annesso crollo nel secondo parziale, e la lettone Jelena Ostapenko, che ...