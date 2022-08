ULTIM’ORA – Tutto fatto per l’attaccante, affare in definizione! (Di giovedì 11 agosto 2022) Il Napoli è pronto a definire il doppio colpo, tra entrata e uscita, Giovanni Simeone e Andrea Petagna, con quest’ultimo che viaggia sempre più spedito verso Monza. A renderlo noto in questi minuti è il giornalista Alfredo Pedullà, secondo cui tra la società di Berlusconi e il club azzurro è affare fatto per l’attaccante ex SPAL. Secondo la medesima fonte, si tratta di un’operazione in prestito con obbligo di riscatto, 13 milioni più 2 di bonus al Napoli. Un semaforo verde tra le parti che ha sbloccato, quasi come effetto domino, la trattativa tra Hellas Verona e Napoli per il Cholito Simeone. L’affare, secondo l’esperto di mercato, si chiude entro domani, sempre prestito con obbligo di di riscatto, più o meno alle stesse cifre che hanno portato Petagna al Monza. Nonostante i rumors delle ultime ore, ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 11 agosto 2022) Il Napoli è pronto a definire il doppio colpo, tra entrata e uscita, Giovanni Simeone e Andrea Petagna, con quest’ultimo che viaggia sempre più spedito verso Monza. A renderlo noto in questi minuti è il giornalista Alfredo Pedullà, secondo cui tra la società di Berlusconi e il club azzurro èperex SPAL. Secondo la medesima fonte, si tratta di un’operazione in prestito con obbligo di riscatto, 13 milioni più 2 di bonus al Napoli. Un semaforo verde tra le parti che ha sbloccato, quasi come effetto domino, la trattativa tra Hellas Verona e Napoli per il Cholito Simeone. L’, secondo l’esperto di mercato, si chiude entro domani, sempre prestito con obbligo di di riscatto, più o meno alle stesse cifre che hanno portato Petagna al Monza. Nonostante i rumors delle ultime ore, ...

Tutto__Calcio_ : RT @SkySport: ULTIM'ORA SUPERCOPPA Real Madrid-Eintracht Francoforte 2-0 (37' #Alaba, 65' #Benzema) È la 5^ #SupercoppaEuropea della storia… - Carlotto86 : Ultim’ora per #Sirigu tutto fatto, la visita per l’invalidità è andata a buon fine confermata la pensione #10agosto… - ParmaLiveTweet : Buffon e compagni anche a Tonga e in Sri Lanka: gli highlights di B saranno visibili in tutto il mondo… - ParmaLiveTweet : Buffon e compagni anche a Tonga e in Sri Lanka: gli highlights di B saranno visibili in tutto il mondo… - infoitinterno : ULTIM’ORA – Inter, tutto fatto per la cessione: resta in Serie A -