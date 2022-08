Tennis, Laver Cup 2022: Tsitsipas e Ruud completano un Team Europe da sogno con Federer, Nadal, Djokovic e Murray (Di giovedì 11 agosto 2022) Il Team Europe per la Laver Cup 2022 è ora al completo. Le scelte numero cinque e sei del capitano Björn Borg sono ricadute sui due Tennisti Europei attualmente con il ranking migliore ed abili a giocare il torneo che si terrà dal 23 al 25 settembre. Saranno quindi il norvegese Casper Ruud ed il greco Stefanos Tsitsipas a difendere i colori del “vecchio continente”. Senza nulla togliere ai due giocatori sopracitati, ma inevitabilmente le attenzioni di media, tifosi ed appassionati saranno monopolizzate dalla presenza dei “Big 4” alla O2 Arena di Londra. Per la prima volta infatti quattro giganti di questo sport come Roger Federer, Rafa Nadal, Novak Djokovic ed Andry Murray saranno ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 agosto 2022) Ilper laCupè ora al completo. Le scelte numero cinque e sei del capitano Björn Borg sono ricadute sui duetii attualmente con il ranking migliore ed abili a giocare il torneo che si terrà dal 23 al 25 settembre. Saranno quindi il norvegese Caspered il greco Stefanosa difendere i colori del “vecchio continente”. Senza nulla togliere ai due giocatori sopracitati, ma inevitabilmente le attenzioni di media, tifosi ed appassionati saranno monopolizzate dalla presenza dei “Big 4” alla O2 Arena di Londra. Per la prima volta infatti quattro giganti di questo sport come Roger, Rafa, Novaked Andrysaranno ...

theshieldofspo1 : Due dei membri della Top 10 del Ranking ATP completano il roster. #TSOS #LaverCup #TeamEurope #StefanosTsitsipas… - sportface2016 : Non solo i Fab4, nel team Europe altri due top-10 per la #LaverCup - TennisWorldit : Laver Cup, svelato chi affiancherà Novak Djokovic, Rafael Nadal e Roger Federer: La competizione, ideata dallo sviz… - Friedkinismo2 : L'idea iniziale era fare della Laver Cup, una sorta di RyderCup del tennis. A me sembra un enorme buffonata peggio… - newromantici : Perché parlate di Laver Cup? Pensavo qui sopra si parlasse di tennis -