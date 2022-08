Spezia: tra l'incognita Maggiore e la garanzia Verde, occhio a Bastoni (Di giovedì 11 agosto 2022) Ma la rosa a disposizione di Gotti è lunga, e nel corso dell'anno potranno rendersi utili anche profili come quello di Amian, Antiste… Nuovo Fantacampionato, il Fanta Ufficiale di Gazzetta, ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 11 agosto 2022) Ma la rosa a disposizione di Gotti è lunga, e nel corso dell'anno potranno rendersi utili anche profili come quello di Amian, Antiste… Nuovo Fantacampionato, il Fanta Ufficiale di Gazzetta, ...

marcoconterio : ?? ?? Sorpresa #Spezia. In arrivo l'intesa per Alex Meret dal #Napoli tra i pali. I dettagli ? su @TuttoMercatoWeb - sportli26181512 : Spezia: tra l'incognita Maggiore e la garanzia Verde, occhio a Bastoni: Spezia al fantacalcio: formazione, titolari… - MagicGazzetta : Spezia al fantacalcio: tra l'incognita Maggiore e la garanzia Verde, occhio a Bastoni #Fantacampionato - cdsnews : - VrBlueandyellow : @BISS01992 Maggiore sarebbe ottimo, può fare la mezzala in questo obbrobrio di 3-5-2 e giocare sia in mediana che n… -