"Sono disponibile, ma...". Vasco ammonisce i fan troppo invadenti (Di giovedì 11 agosto 2022) Il rocker di Zocca pubblica sui social un "chiarimento" destinato ai suoi ammiratori e in particolare a quelli che lo raggiungono fin sotto casa. "Io mi adeguo e Sono gentile. Faccio il possibile, ma..."

