Quel dissidio tra La Rappresentante di Lista e Salvini (Di giovedì 11 agosto 2022) In Italia dobbiamo accontentarci: abbiamo tutt’al più la polemica fra Salvini e La Rappresentante di Lista sull’esegesi di “Ciao ciao”, da cui emerge che il ritornello della canzoncina in questione – ove si ripete venti volte “ciao ciao”, per complessivi quarantuno “ciao” (l’ultimo essendo dispari) – implica in realtà diversi livelli di lettura, la cui stratificazione include anche l’apocalisse climatica e le tensioni geopolitiche, come nemmeno un editoriale dell’Economist. L’errore di Salvini è stato dunque non pensare che un motivetto spensierato potesse essere anche musica impegnata, e La Rappresentante di Lista lo ha prontamente rivendicato. In America, saranno più progrediti, si divertono meglio di noi. Lì hanno infatti il contenzioso fra Taylor Swift e il gruppo 3LW riguardo ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 11 agosto 2022) In Italia dobbiamo accontentarci: abbiamo tutt’al più la polemica frae Ladisull’esegesi di “Ciao ciao”, da cui emerge che il ritornello della canzoncina in questione – ove si ripete venti volte “ciao ciao”, per complessivi quarantuno “ciao” (l’ultimo essendo dispari) – implica in realtà diversi livelli di lettura, la cui stratificazione include anche l’apocalisse climatica e le tensioni geopolitiche, come nemmeno un editoriale dell’Economist. L’errore diè stato dunque non pensare che un motivetto spensierato potesse essere anche musica impegnata, e Ladilo ha prontamente rivendicato. In America, saranno più progrediti, si divertono meglio di noi. Lì hanno infatti il contenzioso fra Taylor Swift e il gruppo 3LW riguardo ...

