Porsche - Test al Nürburgring per la 718 Spyder RS (Di giovedì 11 agosto 2022) In casa Porsche sono maestri nell'inseguire i desideri dei clienti e nel combinare tra di loro le caratteristiche di alcuni modelli per creare oggetti unici da collezione. La storia si ripeterà presto con un modello speciale della Boxster: a giudicare dalle foto spia scattate al Nürburgring, infatti, stiamo parlando della 718 Spyder RS. Spyder e GT4 RS "unite". Facciamo un passo indietro per capire quello che potrebbe accadere. Recentemente, la Porsche ha presentato la Cayman GT4 RS, rompendo così un tabù che aveva sempre visto i modelli a motore centrale ricevere propulsori meno estremi rispetto alla 911. Sulla Boxster era stato invece proposto il 4 litri della GT4 da 420 CV, dando vita alla Spyder: stavolta, però, il sei cilindri 4.0 aspirato da 500 CV e 9.000 giri potrebbe davvero ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 11 agosto 2022) In casasono maestri nell'inseguire i desideri dei clienti e nel combinare tra di loro le caratteristiche di alcuni modelli per creare oggetti unici da collezione. La storia si ripeterà presto con un modello speciale della Boxster: a giudicare dalle foto spia scattate al, infatti, stiamo parlando della 718RS.e GT4 RS "unite". Facciamo un passo indietro per capire quello che potrebbe accadere. Recentemente, laha presentato la Cayman GT4 RS, rompendo così un tabù che aveva sempre visto i modelli a motore centrale ricevere propulsori meno estremi rispetto alla 911. Sulla Boxster era stato invece proposto il 4 litri della GT4 da 420 CV, dando vita alla: stavolta, però, il sei cilindri 4.0 aspirato da 500 CV e 9.000 giri potrebbe davvero ...

