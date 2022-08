Napoli, Di Lorenzo: “Abbiate fiducia negli Azzurri” (Di giovedì 11 agosto 2022) Napoli DI Lorenzo- Il Napoli continua la sua preparazione in vista della prima gara stagionale, contro il Verona a Ferragosto. Lavoro di scarico e poi, risveglio muscolare per tornare ad avere il solito minutaggio nella gambe. Il nuovo capitano del Napoli, Giovanni di Lorenzo, è stato intervistato a Il Roma dove ha parlato di vari argomenti. Ha espresso la sua opinione sulla rivoluzione dei Partenopei e ha detto la sua sull’essere il nuovo capitano degli Azzurri. Ecco di seguito, le parole dell’ex Empoli: Sulla fascia di Capitano: “All’inizio non ci pensavo perché sarebbe stato Koulibaly il successore di Lorenzo. Di solito, poi, il capitano diventa il più anziano del gruppo. Però quando il mister me lo ha comunicato sono stato contentissimo. I miei compagni hanno ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 11 agosto 2022)DI- Ilcontinua la sua preparazione in vista della prima gara stagionale, contro il Verona a Ferragosto. Lavoro di scarico e poi, risveglio muscolare per tornare ad avere il solito minutaggio nella gambe. Il nuovo capitano del, Giovanni di, è stato intervistato a Il Roma dove ha parlato di vari argomenti. Ha espresso la sua opinione sulla rivoluzione dei Partenopei e ha detto la sua sull’essere il nuovo capitano degli. Ecco di seguito, le parole dell’ex Empoli: Sulla fascia di Capitano: “All’inizio non ci pensavo perché sarebbe stato Koulibaly il successore di. Di solito, poi, il capitano diventa il più anziano del gruppo. Però quando il mister me lo ha comunicato sono stato contentissimo. I miei compagni hanno ...

