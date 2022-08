Napoli: con Osimhen e Di Lorenzo non si sbaglia. Kvaratskhelia vuole stupire (Di giovedì 11 agosto 2022) Nuovo Fantacampionato, il Fanta Ufficiale di Gazzetta, premi per oltre 270.000 ! Sfida i migliori fantallenatori e gli Autogol. Gioca ora Leggi su gazzetta (Di giovedì 11 agosto 2022) Nuovo Fantacampionato, il Fanta Ufficiale di Gazzetta, premi per oltre 270.000 ! Sfida i migliori fantallenatori e gli Autogol. Gioca ora

gparagone : Ai partiti filo-#Draghi, a tempo scaduto, per decreto, la possibilità di NON fare #RaccoltaFirme. Per quelli del f… - DiMarzio : . @napoli, le ultime sulla trattativa con il @SassuoloUS per #Raspadori - AlfredoPedulla : #Simeone, solo #Napoli: avevano detto 24-36 ore sdoriamo di poco. Prestito con obbligo - FrancoMater2 : @Napoli_Report @DiMarzio Certo, certo. Uno 12 lordi con il decreto crescita. L'altro 8 Credeteci mi raccomando ?? - NapoliToday : #NotizieSSCNapoli #Calcio Napoli, l'elenco delle partite con ingressi gratuiti per gli under 14… -