Multe da record a La Maddalena: 11 mila euro in soli due giorni (Di giovedì 11 agosto 2022) Nell’euforia dell’estate è molto facile farsi prendere la mano ed oltrepassare il limite imposto dalla legge: nei casi più gravi, si rischiano pericolosi incidenti, in quelli meno gravi, si scampa con delle Multe. Questo è il caso di quanto accaduto negli ultimi giorni a La Maddalena, con i militari della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera che hanno svolto un’attenta attività di prevenzione del fenomeno riguardante l’eccesso di velocità, registrando un’impennata nella quantità di Multe comminate. Multe per eccesso di velocità vicino la costa In soli due giorni sono state sanzionate ben 25 unità da diporto nell’Arcipelago, per un importo complessivo che supera gli 11 mila euro: si è trattato in tutti i casi di gommoni, motoscafi e ... Leggi su nonsolonautica (Di giovedì 11 agosto 2022) Nell’euforia dell’estate è molto facile farsi prendere la mano ed oltrepassare il limite imposto dalla legge: nei casi più gravi, si rischiano pericolosi incidenti, in quelli meno gravi, si scampa con delle. Questo è il caso di quanto accaduto negli ultimia La, con i militari della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera che hanno svolto un’attenta attività di prevenzione del fenomeno riguardante l’eccesso di velocità, registrando un’impennata nella quantità dicomminate.per eccesso di velocità vicino la costa Induesono state sanzionate ben 25 unità da diporto nell’Arcipelago, per un importo complessivo che supera gli 11: si è trattato in tutti i casi di gommoni, motoscafi e ...

