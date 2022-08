Le principesse Selassié e i primi video in sala registrazione (Di giovedì 11 agosto 2022) Le principesse Selassié cantano in sala registrazione Qualche mese fa le principesse Selassié si sono mostrate in un filmato (senza audio) in sala registrazione. Stavano preparando il loro singolo di debutto, il quale uscirà molto presto: “Il progetto è work in progress ma la notizia è ufficiale, le sorelle Selassiè stanno proponendo alle case discografiche L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di giovedì 11 agosto 2022) Lecantano inQualche mese fa lesi sono mostrate in un filmato (senza audio) in. Stavano preparando il loro singolo di debutto, il quale uscirà molto presto: “Il progetto è work in progress ma la notizia è ufficiale, le sorelle Selassiè stanno proponendo alle case discografiche L'articolo proviene da Novella 2000.

MariaRo22608536 : RT @AZZURRAROLF58: #fairylu @lulu_selassie buonanotte a queste 3 belle principesse alla principessina alizee e alla mia Lulù in più un abbr… - Sabri_Alfa : RT @AZZURRAROLF58: #fairylu @lulu_selassie buonanotte a queste 3 belle principesse alla principessina alizee e alla mia Lulù in più un abbr… - AZZURRAROLF58 : #fairylu @lulu_selassie buonanotte a queste 3 belle principesse alla principessina alizee e alla mia Lulù in più un… - viviru_vl : RT @Tjmarty_emin: Nel frattempo i potenziali ladri di campo de fiori che tentano di capire quando svaligiare casa selassie attraverso le st… - Tjmarty_emin : Nel frattempo i potenziali ladri di campo de fiori che tentano di capire quando svaligiare casa selassie attraverso… -

Giacomo Urtis lascia la TV, dopo il GF vip/ Cosa sogna con le Princess Selassié ... formato dalle sorelle Jessica, Clarissa e Lulù Selassié. Chi, tra i telespettatori di Canale 5, ... Giacomo Urtis non ha voluto lesinare parole sul rapporto che lo vincola alle principesse etiope, ... Grande Fratello Vip, ''Sogno di farlo con tutte e tre le sorelle Selassié'': parla l'ex gieffino ...Urtis spiazza sulle Selassié La sesta edizione del Grande Fratello Vip ha permesso al pubblico di Canale 5 di conoscere e affezionarsi alle sorelle Selassié . Jessica , la maggiore delle principesse