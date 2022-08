Lamborghini - Riecco l' erede dell' Aventador | la prima plug-in col V12 aspirato

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 11 agosto 2022) Un prototipoè stato nuovamente avvistato in Spagna durante alcuni test su strada. La nuova V12 emiliana debutterà nel 2023 e non ha ancora una denominazione ufficiale. L'ibrido complica le cose. Nonostante le pesanti camuffature, la biposto lascia intravedere alcunee soluzioni stilistiche definitive: le proporzioni sono quelle ormai familiarie V12 a motore centrale di casa, ma stavolta tutto viene complicato dalla presenza di un sistema ibrido, che ha imposto un lavoro di affinamento dei flussi di raffreddamento senza dimenticare la maggiore efficienza aerodinamica. Aggressiva come non mai. A giudicare dalle foto la vettura è ancora più "cattiva"a ...