Gps, immissioni in ruolo sui soli posti di sostegno. Anief rilancia il ricorso per ottenere la partecipazione dei docenti inseriti in I fascia Gps su posto comune/curricolare (Di giovedì 11 agosto 2022) Secondo Anief è incomprensibile l’esclusione degli insegnanti precari candidati inseriti in prima fascia sui posti curricolari nelle Graduatorie provinciali per le supplenze: il sindacato stima che vi siano almeno 10 mila cattedre libere derivanti dall'anno passato e che potrebbero essere assegnate adesso a tempo indeterminato. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 11 agosto 2022) Secondoè incomprensibile l’esclusione degli insegnanti precari candidatiin primasuicurricolari nelle Graduatorie provinciali per le supplenze: il sindacato stima che vi siano almeno 10 mila cattedre libere derivanti dall'anno passato e che potrebbero essere assegnate adesso a tempo indeterminato. L'articolo .

