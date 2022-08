Faida tra trapper | niente domiciliari per Simba La Rue

(Di giovedì 11 agosto 2022)perLa Rue. Il gip di Milano Guido Salvini ha respinto la richiesta degli avvocati che difendono ildi 20 anni, arrestato con altri tre giovani nell’ambito dell’inchiesta del pubblico ministero di Milano Francesca Crupi su una presunta “” tra bande rivali. Il giudice ha però confermato l’autorizzazione a trasferire il ventenne “nel più breve tempo possibile” all’ospedale San Gerardo di Monza, dove dovrà essere operato per le conseguenze dell’aggressione, nelle scorse settimane a Treviolo, in cui è stato ferito a coltellate.

Il gip di Milano Guido Salvini ha respinto la richiesta dei domiciliari per Simba la Rue - all'anagrafe Mohamed Lamine Saida - il 20enne coinvolto in una presuntatrapper. Il giovane, rimasto ferito durante un' aggressione con coltello lo scorso giugno, a Treviolo (Como), potrà essere trasferito presso l'ospedale San Gerardo di Monza, dove sarà ...... arrestato nell'ambito di una inchiesta della Procura di Milano per una presuntabande rivali di trapper. "Ben difficilmente la collocazione in comunità potrebbe interrompere i contatti...