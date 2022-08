Ex Juve, per Chiellini nuova avventura da commentatore in tv (Di giovedì 11 agosto 2022) Dopo il passaggio in MLS, direzione Los Angeles, c'è un'altra novità nella vita e nella carriera di Giorgio Chiellini.... Leggi su calciomercato (Di giovedì 11 agosto 2022) Dopo il passaggio in MLS, direzione Los Angeles, c'è un'altra novità nella vita e nella carriera di Giorgio....

MarcoGuidi13 : #Kostic ha risolto all’ora di pranzo gli ultimi dettagli con l’#Eintracht assistito dall’ex attaccante della #Lazio… - _Morik92_ : Intesa #Juve-#Depay per un biennale da 5mln. I bianconeri, che hanno fretta di chiudere l'operazione, attendono con… - _Morik92_ : Intesa raggiunta #Juve-#Eintracht per il prestito di Luca #Pellegrini. Visite mediche previste nella giornata di do… - RomeoYagresti : La #Juve avrà un collaboratore in più per quanto concerne la supervisione dell'area riguardante la preparazione atl… - AleMeloni1999 : @salpaladino La Juve ha preso di Maria e Pogba, e sta dando Rabiot allo united per spaventare Ronaldo, è tutta una… -