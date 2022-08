Alessio Picelli e Luca Nogaris ritrovati morti in albergo a New York: si indaga (Di giovedì 11 agosto 2022) E’ una notizia arrivata poche ore fa direttamente dagli Stati Uniti, confermata dalle autorità italiane mentre oltreoceano, si indaga per capire che cosa sia successo. Al momento sappiamo che i cadaveri di due uomini, sono stati trovato nella stanza del loro hotel. Si tratta di due uomini di Rovigo, l’artigiano trentanovenne Luca Nogaris e l’arredatore d’interni quarantottenne Alessio Picelli. I due, secondo quanto si apprende, sono stati trovati senza vita in un albergo di New York . Il ritrovamento da parte delle forze dell’ordine statunitensi, nella giornata di mercoledì . Secondo le prime informazioni, Picelli e Nogaris erano nella città americana, per motivi di lavoro. La drammatica notizia del duplice decesso nella metropoli ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 11 agosto 2022) E’ una notizia arrivata poche ore fa direttamente dagli Stati Uniti, confermata dalle autorità italiane mentre oltreoceano, siper capire che cosa sia successo. Al momento sappiamo che i cadaveri di due uomini, sono stati trovato nella stanza del loro hotel. Si tratta di due uomini di Rovigo, l’artigiano trentanovennee l’arredatore d’interni quarantottenne. I due, secondo quanto si apprende, sono stati trovati senza vita in undi New. Il ritrovamento da parte delle forze dell’ordine statunitensi, nella giornata di mercoledì . Secondo le prime informazioni,erano nella città americana, per motivi di lavoro. La drammatica notizia del duplice decesso nella metropoli ...

