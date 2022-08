Aia, Trentalange: “Giusto spiegare le decisioni degli arbitri, no alla necessità di giustificarci” (Di giovedì 11 agosto 2022) Alfredo Trentalange, presidente dell’Aia, ha parlato a margine del raduno di Sportilia, in cui la stampa ha avuto modo di ammirare da vicino la preparazione degli arbitri: “Abbiamo lavorato come squadra. Gli arbitri hanno lavorato in maniera molto scrupolosa per prepararsi ai difficili campionati che stanno per iniziare. Hanno seguito anche principi di etica e umanizzazione in quanto prima di tutto sono persone che hanno il diritto di sbagliare“. Trentalange ha poi fatto chiarezza: “spiegare le decisioni è più che corretto, ma non vogliamo che ciò si traduca in una necessità di giustificarci come se fossimo un danno per il calcio. Quello che auspichiamo è una maggiore conoscenza del regolamento, oltre alla cultura ... Leggi su sportface (Di giovedì 11 agosto 2022) Alfredo, presidente dell’Aia, ha parlato a margine del raduno di Sportilia, in cui la stampa ha avuto modo di ammirare da vicino la preparazione: “Abbiamo lavorato come squadra. Glihanno lavorato in maniera molto scrupolosa per prepararsi ai difficili campionati che stanno per iniziare. Hanno seguito anche principi di etica e umanizzazione in quanto prima di tutto sono persone che hanno il diritto di sbagliare“.ha poi fatto chiarezza: “leè più che corretto, ma non vogliamo che ciò si traduca in unadicome se fossimo un danno per il calcio. Quello che auspichiamo è una maggiore conoscenza del regolamento, oltrecultura ...

