Viabilità Roma Regione Lazio del 10-08-2022 ore 17:45 (Di mercoledì 10 agosto 2022) Viabilità DEL 10 AGOSTO 2022 ORE 17:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. APRIAMO COL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE IL TRAFFICO SI PRESENTA AL MOMENTO SCORREVOLE AD ECCEZIONE DI LEGGERI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER L’ARDEATINA E L’APPIA. SI RALLENTA POI SULLA CASSIA BIS IN PROSSIMITÀ DELLO SVINCOLO PER LA FORMELLESE VERSO VITERBO. SI PROCEDE IN COLONNA SULLA VIA APPIA TRA L’ALLACCIAMENTO COL RACCORDO E VIA DI FIORANELLO NEI DUE SENSI DI MARCIA. RALLENTAMENTI SULLA LITORANEA TRA CAMPO ASCOLANO E MARINA DI ARDEA NELLE DUE DIREZIONI. INFINE, RICORDIAMO CHE È STATO FIRMATO, ALLA PRESENZA DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE GIOVANNINI E LA Regione Lazio, L’ACCORDO ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 10 agosto 2022)DEL 10 AGOSTOORE 17:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. APRIAMO COL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE IL TRAFFICO SI PRESENTA AL MOMENTO SCORREVOLE AD ECCEZIONE DI LEGGERI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER L’ARDEATINA E L’APPIA. SI RALLENTA POI SULLA CASSIA BIS IN PROSSIMITÀ DELLO SVINCOLO PER LA FORMELLESE VERSO VITERBO. SI PROCEDE IN COLONNA SULLA VIA APPIA TRA L’ALLACCIAMENTO COL RACCORDO E VIA DI FIORANELLO NEI DUE SENSI DI MARCIA. RALLENTAMENTI SULLA LITORANEA TRA CAMPO ASCOLANO E MARINA DI ARDEA NELLE DUE DIREZIONI. INFINE, RICORDIAMO CHE È STATO FIRMATO, ALLA PRESENZA DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE GIOVANNINI E LA, L’ACCORDO ...

zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 10-08-2022 ore 17:15 - #Viabilità #Regione #Lazio #10-08-2022 - mims_gov : @StradeAnas @romacapitale ??Per il resto del mese di agosto, continua a seguirci per sapere come il “Mims2” miglior… - TG24info : Regione – #Autostrada Roma-Latina, al via il progetto: siglato accordo in | - romamobilita : #viabilità #Roma Traffico rallentato in via Cassia altezza via Giglio/via Trionfale - romamobilita : #viabilità #Roma Traffico intenso via Anagnina (via della Stazione di Ciampino-Gra) -