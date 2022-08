Verona Napoli: la vendetta del gol fantasma – LA STORIA (Di mercoledì 10 agosto 2022) Tra i tanti e accesi precedenti tra Verona e Napoli, quello del 1974 ha lasciato una profonda ferite nelle tifoserie di entrambi i club Tra i tanti Verona Napoli che si fanno ricordare, ce n’è uno che entrambe le tifoserie vorrebbero dimenticare: quello del lontano 1974. Procediamo con ordine: i padroni di casa vincono 1-0 ma i partenopei chiudono l’incontro alquanto arrabbiati. Secondo loro il gol decisivo non è valido, la sfera non ha mai varcato la linea di porta. L’azione vede Luppi colpire il pallone, che va a incocciare il palo. Il portiere Carmignani sembra tirarlo fuori dalla porta ma – non esistendo la goal-line technology nel più ardito dei romanzi di fantascienza – l’arbitro Lattanzi sostiene che ha passato la linea e si dirige verso il centrocampo, molto prima del suo guardalinee di riferimento. ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 10 agosto 2022) Tra i tanti e accesi precedenti tra, quello del 1974 ha lasciato una profonda ferite nelle tifoserie di entrambi i club Tra i tantiche si fanno ricordare, ce n’è uno che entrambe le tifoserie vorrebbero dimenticare: quello del lontano 1974. Procediamo con ordine: i padroni di casa vincono 1-0 ma i partenopei chiudono l’incontro alquanto arrabbiati. Secondo loro il gol decisivo non è valido, la sfera non ha mai varcato la linea di porta. L’azione vede Luppi colpire il pallone, che va a incocciare il palo. Il portiere Carmignani sembra tirarlo fuori dalla porta ma – non esistendo la goal-line technology nel più ardito dei romanzi di fantascienza – l’arbitro Lattanzi sostiene che ha passato la linea e si dirige verso il centrocampo, molto prima del suo guardalinee di riferimento. ...

