Va a combattere in Ucraina, 19enne indagato a Genova (Di mercoledì 10 agosto 2022) commenta Un genovese di 19 anni, Kevin Chiappalone, è indagato per essere andato a combattere in Ucraina con la resistenza, nonostante ciò sia vietato dalla legge. Secondo l'accusa del sostituto ...

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Primo italiano indagato per essere andato a combattere con la resistenza. E' un genovese di 19 anni, simp… - alex_orlowski : Wagner group sta arruolando criminali russi attualmente in carcere per combattere in Ucraina. E poi vi chiedete per… - ilfoglio_it : L'inchiesta equipara aggressore e aggredito, presenta dettagli poco limpidi e non chiarisce il metodo di indagine.… - giordi63 : RT @dottorbarbieri: ?????????? 19enne genovese, Kevin Chiappalone, è il primo italiano indagato per essere andato a combattere in Ucraina. Il si… - rikercommander : RT @dottorbarbieri: ?????????? 19enne genovese, Kevin Chiappalone, è il primo italiano indagato per essere andato a combattere in Ucraina. Il si… -