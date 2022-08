Ufficiali i Samsung Galaxy Z Flip 4 e Z Fold 4: specifiche e prezzi in Italia (Di mercoledì 10 agosto 2022) Sono stati appena presentati i Samsung Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4, chiamati a rinnovare la linea degli smartphone pieghevoli del colosso di Seul. Il primo dei de integra uno schermo interno Infinity Flex Dynamic AMOLED 2X da 7.6 pollici e risoluzione di 2176 x 1812 pixel e refresh rate a 120Hz (vetro Gorilla Glass Victus+). C’è anche uno schermo esterno Infinity-O da 6.2 pollici con risoluzione 2316 x 904 pixel, mentre il tutto è spinto dal processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 con 12GB di RAM LPDDR5X e 256/512GB di storage interno (alcuni mercati potranno scegliere anche il modello da 1TB). Il Samsung Galaxy Z Fold 4 include anche un comparto fotografico posteriore composto da un sensore principale da 50MP (apertura f/1.8, OIS, Dual Pixel AF), da un ultra-wide da ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 10 agosto 2022) Sono stati appena presentati i4 e Z4, chiamati a rinnovare la linea degli smartphone pieghevoli del colosso di Seul. Il primo dei de integra uno schermo interno Infinity Flex Dynamic AMOLED 2X da 7.6 pollici e risoluzione di 2176 x 1812 pixel e refresh rate a 120Hz (vetro Gorilla Glass Victus+). C’è anche uno schermo esterno Infinity-O da 6.2 pollici con risoluzione 2316 x 904 pixel, mentre il tutto è spinto dal processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 con 12GB di RAM LPDDR5X e 256/512GB di storage interno (alcuni mercati potranno scegliere anche il modello da 1TB). Il4 include anche un comparto fotografico posteriore composto da un sensore principale da 50MP (apertura f/1.8, OIS, Dual Pixel AF), da un ultra-wide da ...

