Ric Flair | “Ho perso i sensi due volte nel corso dell’ultimo match”

(Di mercoledì 10 agosto 2022) Ricdieci giorni fa ha ufficialmente, salvo ripensamenti, concluso la sua leggendaria carriera sul ring con un ultimo incontro in un tag teamal fianco del genero Andrade El Idolo contro Jeff Jarrett e Jay Lethal. C’era tanta preoccupazione, dato cheha superato i 73 anni, ma tutto è andato abbastanza bene e il Nature Boy è rientrato sulle sue gambe nel backstage, anche se adesso viene fuori qualche dettaglio in più proprio dalle sue parole. L’importanza dell’idratazione Richa parlato al suo podcast “To Be The Man” con Conrad Thompson e fornito dei particolari sulche ai più sono sfuggiti: “Credo che lene non abbiamo capito che sono svenuto due. Durante l’incontro, anche a causa del mio regime di allenamento molto ...

