Pinamonti Sassuolo: accordo senza recompra e senza clausole (Di mercoledì 10 agosto 2022) Pinamonti sarà nelle prossime ore un nuovo giocatore del Sassuolo: l’accordo non prevedrà recompra e clausola rescissoria Andrea Pinamonti è ormai di fatto un calciatore del Sassuolo e domani dovrebbe sostenere visite mediche e firme. Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà, l’accordo si basa su una cifra di 20 milioni di Euro ma senza la famigerata recompra in favore dell’Inter, né con clausole rescissoria già prestabilite. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 10 agosto 2022)sarà nelle prossime ore un nuovo giocatore del: l’non prevedràe clausola rescissoria Andreaè ormai di fatto un calciatore dele domani dovrebbe sostenere visite mediche e firme. Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà, l’si basa su una cifra di 20 milioni di Euro mala famigeratain favore dell’Inter, né conrescissoria già prestabilite. L'articolo proviene da Calcio News 24.

