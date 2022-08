LuigiF97101292 : RT @fisco24_info: Petrolio: cala in avvio, Wti a 89,86 dollari (-0,71%): Brent a 95,76 dollari (-0,57%) - fisco24_info : Petrolio: cala in avvio, Wti a 89,86 dollari (-0,71%): Brent a 95,76 dollari (-0,57%) - juornoit : #Juorno #Benzina, scende il prezzo alla pompa. Finalmente - paolochiariello : #Juorno #Benzina, scende il prezzo alla pompa. Finalmente - infoiteconomia : Cala il prezzo del petrolio, benzina scende a 1833 euro -

Agenzia ANSA

in calo in avvio di giornata: il Wti è trattato a 89,86 dollari al barile ( - 0,71%), il Brent è a 95,76 dollari ( - 0,57%). . 10 agosto 2022Anche il prezzo del GPL, posizionandosi tra 0,813 e 0,833 euro al litro, il metano sfiora i 2,... Il mercato delsarà immune anche da interventi da parte della Cina, dopo il forte ribasso ... Petrolio: cala in avvio, Wti a 89,86 dollari (-0,71%) (ANSA) - ROMA, 10 AGO - Petrolio in calo in avvio di giornata: il Wti è trattato a 89,86 dollari al barile (-0,71%), il Brent è a 95,76 dollari ...Il petrolio chiude in calo a New York, dove le quotazioni perdono lo 0,29% a 90,50 dollari al barile. (ANSA). (ANSA) ...