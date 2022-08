Papa Francesco: “Volere l’eterna giovinezza è delirante. La vecchiaia è una promessa” (Di mercoledì 10 agosto 2022) “La sicumera di fermare il tempo – Volere l’eterna giovinezza, il benessere illimitato, il potere assoluto – non è solo impossibile, è delirante“. Sono parole di Papa Francesco nell’udienza generale nell’Aula Paolo VI, una delle ultime dedicate al tema della vecchiaia. “La vecchiaia è nobile – ha sottolineato il Pontefice -, non ha bisogno di truccarsi per far vedere la propria nobiltà: forse il trucco viene quando manca nobiltà”. E “il tempo passa, ma questo non è una minaccia, è una promessa”, ha aggiunto. Commentando il Vangelo di Giovanni, il Papa ha osservato che “la vecchiaia è il tempo propizio per la testimonianza commossa e lieta di questa attesa” di “opere più grandi”. “L’anziano e l’anziana ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 10 agosto 2022) “La sicumera di fermare il tempo –, il benessere illimitato, il potere assoluto – non è solo impossibile, è“. Sono parole dinell’udienza generale nell’Aula Paolo VI, una delle ultime dedicate al tema della. “Laè nobile – ha sottolineato il Pontefice -, non ha bisogno di truccarsi per far vedere la propria nobiltà: forse il trucco viene quando manca nobiltà”. E “il tempo passa, ma questo non è una minaccia, è una”, ha aggiunto. Commentando il Vangelo di Giovanni, ilha osservato che “laè il tempo propizio per la testimonianza commossa e lieta di questa attesa” di “opere più grandi”. “L’anziano e l’anziana ...

