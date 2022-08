Mirabilandia, un agosto da brividi con Summer Horror Festival e The Walking Dead (Di mercoledì 10 agosto 2022) Ravenna, 10 ago. (Adnkronos) - Ai più impavidi l'estate di Mirabilandia regala un appuntamento imperdibile. Nelle serate dal 18 al 21 agosto arriva il Summer Horror Festival, la versione estiva del famoso Halloween del Parco divertimenti più grande d'Italia. In aggiunta all'adrenalina delle attrazioni e agli show, dalle ore 21 e fino a mezzanotte, un'ampia area del Parco in stile città apocalittica sarà dedicata all'evento e sarà invasa da un'orda di zombie famelici, pronti a terrorizzare gli audaci visitatori che sceglieranno di accedervi. Inclusa nel biglietto di ingresso al Parco anche l'attrazione Acid Rain, per l'occasione pronta a terrorizzare il pubblico dai 12 anni in su. Dj Set da brividi faranno da cornice musicale a queste serate esclusive. A rendere ancora più cupa ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 10 agosto 2022) Ravenna, 10 ago. (Adnkronos) - Ai più impavidi l'estate diregala un appuntamento imperdibile. Nelle serate dal 18 al 21arriva il, la versione estiva del famoso Halloween del Parco divertimenti più grande d'Italia. In aggiunta all'adrenalina delle attrazioni e agli show, dalle ore 21 e fino a mezzanotte, un'ampia area del Parco in stile città apocalittica sarà dedicata all'evento e sarà invasa da un'orda di zombie famelici, pronti a terrorizzare gli audaci visitatori che sceglieranno di accedervi. Inclusa nel biglietto di ingresso al Parco anche l'attrazione Acid Rain, per l'occasione pronta a terrorizzare il pubblico dai 12 anni in su. Dj Set dafaranno da cornice musicale a queste serate esclusive. A rendere ancora più cupa ...

