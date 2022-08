Inter, Pinamonti ad un passo dal Sassuolo: già domani le visite mediche? (Di mercoledì 10 agosto 2022) Andrea Pinamonti mai così vicino al Sassuolo Sembra essersi sbloccata la trattativa tra Inter e Sassuolo per il trasferimento in neroverde di Andrea Pinamonti. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, i due club avrebbero raggiunto l’accordo su una base di 20 milioni di euro, senza recompra in favore dei nerazzurri. 0 “Il Sassuolo dovrebbe chiudere per il classe 1999 versando 20 milioni di euro nella casse nerazzurre. Andrea Pinamonti, invece, è atteso nella giornata di domani, giovedì 11 agosto, per sostenere le visiste mediche e firmare il contratto con il club neroverde”. L'articolo proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine (Di mercoledì 10 agosto 2022) Andreamai così vicino alSembra essersi sbloccata la trattativa traper il trasferimento in neroverde di Andrea. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, i due club avrebbero raggiunto l’accordo su una base di 20 milioni di euro, senza recompra in favore dei nerazzurri. 0 “Ildovrebbe chiudere per il classe 1999 versando 20 milioni di euro nella casse nerazzurre. Andrea, invece, è atteso nella giornata di, giovedì 11 agosto, per sostenere le visistee firmare il contratto con il club neroverde”. L'articolo proviene damagazine.

DiMarzio : #Calciomercato | @SassuoloUS, in chiusura la trattativa con l’@Inter per Andrea #Pinamonti - AlfredoPedulla : #Pinamonti al #Sassuolo entro domani: 20 milioni all’#Inter, 4 anni di contratto più 1 e probabile clausola. Ora #Raspadori-#Napoli ?? - FBiasin : #Pinamonti al #Sassuolo per 20 milioni. Niente 'diritto di ricompra' per l'#Inter, ma una sorta di 'promessa sulla… - fcin1908it : Inter, novità su Pinamonti: “Spunta un gentlemen agreement tra Marotta e Carnevali” - Giulianomercato : ? #Sassuolo Ieri l'accordo è stato trovato con l'#Inter per #Pinamonti poi decisivo il sì del giocatore. Firmerà un… -