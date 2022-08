Il guru del M5S De Masi prevede un golpe: “Grillo potrebbe essere cacciato, accade spesso nei partiti” (Di mercoledì 10 agosto 2022) Domenico De Masi, il “guru” del Movimento Cinque Stelle che originò la lite fatale tra Draghi e Conte sulle presunte intromissiomi del premier, non si candiderà. Ma non rinuncia a esprimere un giudizio sulla transumanzia dei grillini in altri partiti. “Tradimento è un parolone. Lo ha usato anche Grillo. Quando due si sposano, le preferenze alla lunga possono cambiare. Di Maio è diventato presidente della Camera da ragazzino e prima ancora vendeva bibite allo stadio. Da ministro degli Esteri ha incontrato il presidente degli Stati Uniti, ha ricevuto i capi di mezzo globo. Ha appreso una visione del mondo diversa”. Come? “Prima parlava tre volte al giorno con Grillo, poi ha iniziato a passare 12 ore al giorno a contatto con Mario Draghi. A 35 anni, davanti a un cambiamento così grosso, si può restare ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 10 agosto 2022) Domenico De, il “” del Movimento Cinque Stelle che originò la lite fatale tra Draghi e Conte sulle presunte intromissiomi del premier, non si candiderà. Ma non rinuncia a esprimere un giudizio sulla transumanzia dei grillini in altri. “Tradimento è un parolone. Lo ha usato anche. Quando due si sposano, le preferenze alla lunga possono cambiare. Di Maio è diventato presidente della Camera da ragazzino e prima ancora vendeva bibite allo stadio. Da ministro degli Esteri ha incontrato il presidente degli Stati Uniti, ha ricevuto i capi di mezzo globo. Ha appreso una visione del mondo diversa”. Come? “Prima parlava tre volte al giorno con, poi ha iniziato a passare 12 ore al giorno a contatto con Mario Draghi. A 35 anni, davanti a un cambiamento così grosso, si può restare ...

