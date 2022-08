Brescia, Cellino: «Momento da incubo, ma io non scappo» (Di mercoledì 10 agosto 2022) Massimo Cellino, presidente del Brescia, ha parlato dell’attuale situazione del club lombardo: le sue dichiarazioni Intervistato dal Giornale di Brescia ha parlato Massimo Cellino, presidente del club lombardo. LE PAROLE – «In questo Momento mi pare di vivere in un incubo, non mi capacito di quello che sta accadendo. La vicenda è inusuale e anomala, ma non ha a che fare con i conti di una società che è sana. Poi bisognerà vedere il mio stato d’animo perché mi sento ingiustamente penalizzato, ma ho il dovere di gestire tutto per il meglio. Ai tifosi dico di stare vicini alla squadra che è la vostra, non la mia. Fate che i ragazzi siano portavoce del vostro orgoglio e non della tristezza di Cellino, hanno bisogno di qualcuno per cui combattere. Credo di essere ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 10 agosto 2022) Massimo, presidente del, ha parlato dell’attuale situazione del club lombardo: le sue dichiarazioni Intervistato dal Giornale diha parlato Massimo, presidente del club lombardo. LE PAROLE – «In questomi pare di vivere in un, non mi capacito di quello che sta accadendo. La vicenda è inusuale e anomala, ma non ha a che fare con i conti di una società che è sana. Poi bisognerà vedere il mio stato d’animo perché mi sento ingiustamente penalizzato, ma ho il dovere di gestire tutto per il meglio. Ai tifosi dico di stare vicini alla squadra che è la vostra, non la mia. Fate che i ragazzi siano portavoce del vostro orgoglio e non della tristezza di, hanno bisogno di qualcuno per cui combattere. Credo di essere ...

CalcioNews24 : #Cellino analizza la situazione del suo #Brescia ??? - ILOVEPACALCIO : Cellino: «Non sono un delinquente. Brescia in vendita? No, voglio portarlo in serie A» - TUTTOB1 : GdB: 'Cellino, 5 anni di Brescia: 'Vi dico cosa non rifarei e... farò'' - GdB_it : Cellino, cinque anni di Brescia in altalena: «Tornassi indietro non rientrerei in Italia» - psb_original : Brescia, Clotet: 'Coppa Italia? Affrontarla nel modo giusto aiuterà poi in campionato. Con Cellino piena sintonia'… -