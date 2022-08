Barbara D’Urso e il commento su Soleil Sorge | scoppia la polemica

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 10 agosto 2022)riesce facilmente a stare in mezzo ai trend mediatici anche durante le sue vacanze, e molto facilmente. Questa volta è bastato unsu un altro personaggio, parimenti noto della televisione, la biondissima Solei: è subitosul web.fa parlare di sé anche in vacanza Del resto, tutto si può dire e non dire sulla conduttrice di Pomeriggio 5, ma di certo non le si può negare che bastano poche parole sue per creare unaincredibile in grado di attirare immediatamente la gran parte dell’attenzione mediatica dall’oggi al domani. Il fatto che ha scatenato le polemiche L’altro giorno, la signora di Pomeriggio 5, è stata ospite all’evento Alessandro Awards 2022, dove ha incontrato anche ...