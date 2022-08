Zaccheroni | “Scudetto affare tra Milan e Inter | Roma meglio della Juve”

ZonaBianconeri : RT @PianetaMilan: #Zaccheroni: “#Scudetto affare tra @acmilan e #Inter, #Roma meglio della #Juventus” #SerieA #ACMilan #Milan #SempreMilan… - PianetaMilan : #Zaccheroni: “#Scudetto affare tra @acmilan e #Inter, #Roma meglio della #Juventus” #SerieA #ACMilan #Milan… - MilanPress_it : Le parole di #Zaccheroni sulla lotta Scudetto????? - TonySop1899 : @GoalItalia Galeone non capisco perché venga ancora intervistato. Un po' come Zaccheroni quando si parla di Milan,… - Milannews24_com : Zaccheroni: «Serie A? Lo scudetto resta a Milano» -

Ma per l'ex allenatore di Milan e Inter, Albertoc'è una certezza con le due milanesi che si presentano ai nastri di partenza con il ruolo di favorite. L'ex allenatore ha fatto una ...Ad oggi resta un affare tra le due milanesi, mentre la Roma la vedo più outsider della Juve". A cinque giorni dal via della Serie A, Alberto, ex allenatore tra le tante di ...L'allenatore Alberto Zaccheroni ha detto la sua sulla lotta Scudetto alla vigilia dell'inizio del campionato. Alberto Zaccheroni ha fatto un pronostico ...L'ex allenatore Alberto Zaccheroni si è sbilanciato in una previsione quando mancano pochi giorni all'inizio della Serie A.