Taiwan: Cina prepara invasione. Pechino: “L’isola è parte del territorio cinese” (Di martedì 9 agosto 2022) La Cina continua le esercitazioni militari intorno a Taiwan, le più grandi mai messe in atto sull'isola, in risposta alla visita della speaker della Camera degli Stati Uniti Nancy Pelosi, sfidando gli appelli internazionali a porvi fine. La Cina ha usato le esercitazioni militari dell'ultima settimana per preparare l'invasione di Taiwan e la rabbia per la visita della speaker della Camera Usa Nancy Pelosi è stata solo una scusa: lo ha affermato il ministro degli Esteri di Taiwan, Joseph Wu, mentre il governo dell'isola ha avviato esercitazioni di risposta a quelle cinesi. L'Esercito popolare di liberazione cinese (PLA) continua a sua volta le manovre militari iniziate la scorsa settimana. Parlando oggi ai media, Wu ha accusato la Cina ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 9 agosto 2022) Lacontinua le esercitazioni militari intorno a, le più grandi mai messe in atto sull'isola, in risposta alla visita della speaker della Camera degli Stati Uniti Nancy Pelosi, sfidando gli appelli internazionali a porvi fine. Laha usato le esercitazioni militari dell'ultima settimana perre l'die la rabbia per la visita della speaker della Camera Usa Nancy Pelosi è stata solo una scusa: lo ha affermato il ministro degli Esteri di, Joseph Wu, mentre il governo dell'isola ha avviato esercitazioni di risposta a quelle cinesi. L'Esercito popolare di liberazione(PLA) continua a sua volta le manovre militari iniziate la scorsa settimana. Parlando oggi ai media, Wu ha accusato la...

