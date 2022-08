Salernitana, per l’attacco è corsa a due: Piatek e Dia nel mirino (Di martedì 9 agosto 2022) La Salernitana sta valutando alcuni nomi per l’attacco: restano in piedi le piste che portano a Piatek e Dia del Villareal La Salernitana ha ancora da completare l’organico a disposizione di Nicola. Non solo in difesa, ma anche l’attacco ha bisogno di innesti per rinforzarsi. Sul taccuino di De Sanctis ci sarebbero sempre il polacco Piatek e Dia del Villareal. Lo riporta il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 9 agosto 2022) Lasta valutando alcuni nomi per: restano in piedi le piste che portano ae Dia del Villareal Laha ancora da completare l’organico a disposizione di Nicola. Non solo in difesa, ma ancheha bisogno di innesti per rinforzarsi. Sul taccuino di De Sanctis ci sarebbero sempre il polaccoe Dia del Villareal. Lo riporta il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

