Juve, primi contatti con il Barcellona per Depay (Di martedì 9 agosto 2022) La Juve si muove in attacco su Memphis Depay: primi contatti avviati con il Barcellona, che ha bisogno di vendere l'olandese La Juve ha inziato a parlare con il Barcellona per l'acquisto di Memphis Depay, con il quale si è già discusso del possibile biennale che firmerebbe l'attaccante. Come riferito da Fabrizio Romano, il club bianconero è quello favorito per ottenere la firma dell'olandese, che deve però prima liberarsi dal Barcellona, che ha fretta di venderlo per poter inserire in rosa i nuovi acquisti. L'articolo proviene da Calcio News 24.

