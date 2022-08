Juve, così è dura tornare a vincere (Di martedì 9 agosto 2022) Nell'arco di soli cinquantadue, pirotecnici minuti di gioco, Morata alla Continassa ha segnato tre gol alla Juve , cioè un terzo di quanti ne avesse complessivamente realizzati nelle 35 presenze ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 9 agosto 2022) Nell'arco di soli cinquantadue, pirotecnici minuti di gioco, Morata alla Continassa ha segnato tre gol alla, cioè un terzo di quanti ne avesse complessivamente realizzati nelle 35 presenze ...

romeoagresti : Allo stato attuale delle cose, non risultano accordi tra #Juve e #MUFC per #Rabiot: i club stanno parlando, così co… - MarcoGuidi13 : Sulla #Gazzetta di domani un #Galeone molto critico con la #Juve: “Caro #Allegri, così lo #scudetto non lo vinci mai” - JolietJakeB : @Roma743BC @Dellarme52 @FBiasin No. La questione é quali tra le squadre del 22/23 giochi un calcio piú moderno ed e… - DanyRoss70 : RT @MarcoGuidi13: Sulla #Gazzetta di domani un #Galeone molto critico con la #Juve: “Caro #Allegri, così lo #scudetto non lo vinci mai” - elysava : Ma com'è possibile che per acquistare un giocatore i dirigenti Juve ci mettono così tanto? Kostic, il rinnovo di Fagioli... mah... -

Juve, così è dura tornare a vincere Eppure, paradosso dei paradossi, proprio l'exploit del 7 agosto l'ha ulteriormente allontanato dalla Juve, poiché l'Atletico è sempre più intenzionato a tenerselo stretto ... Kostic alla Juve, ci siamo: la chiusura dell'affare favorita dal Real Madrid TORINO - Kostic al traguardo. Rabiot verso il Manchester United . L' Atletico Madrid ha dimostrato che non c'è tempo da perdere e che la Juve , così com'è, non basta per sognare lo scudetto. E allora la risposta del club è immediata e passa dal mercato, con un attivismo che tanto assomiglia alla volontà di un rilancio immediato, su più ... Tuttosport Eppure, paradosso dei paradossi, proprio l'exploit del 7 agosto l'ha ulteriormente allontanato dalla, poiché l'Atletico è sempre più intenzionato a tenerselo stretto ...TORINO - Kostic al traguardo. Rabiot verso il Manchester United . L' Atletico Madrid ha dimostrato che non c'è tempo da perdere e che lacom'è, non basta per sognare lo scudetto. E allora la risposta del club è immediata e passa dal mercato, con un attivismo che tanto assomiglia alla volontà di un rilancio immediato, su più ... Allegri, tutto bene Juve, molte attenuanti, ma così scatta l’allarme