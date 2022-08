GF VIP 7 | tra i concorrenti un famoso chef | l’indizio di Signorini sui social

(Di martedì 9 agosto 2022) Unoentrerà nella casa del GF VIP. Alfonsoavrebbe lanciato uno spoiler assicurando che “saranno preparati gustosi pranzetti” nella casa dei vipponi. Leggi anche: GF VIP 7, transgender tra i: ecco chi è, le ultime novità sul reality Idel Grande Fratello Vip Durante le sue vacanze a Cortina D’Ampezzo il conduttore del Grande Fratello vip ha lanciato un nuovo indizio sui prossimidel reality show che andrà in onda su Canale 5 dal 12 settembre. E’ certo al cento per cento che Giovanni Ciacci entrerà nella casa, ma sugli altriancora poche conferme: si vociferava della presenza anche di Antonino Spinalbese, ex fidanzato di Belen Rodriguez e papà della loro bimba Luna Marì.sui ...

i monti, e precisamente a Cortina D'Ampezzo, ha deciso di trascorrere gli ultimi suoi giorni di vacanza anche Alfonso Signorini . Chef famoso al Grande Fratello7/ Nuovo indizio di Signorini:......e indiscrezioni Al momento sembra esserci una sola certezza sul cast del Grande Fratello7: la ...questi, come riporta Pipol TV, troviamo: "Antonino Spinalbese, ex di Belen Rodriguez, George ... Vip in vacanza in Veneto: Belen si divide tra Padova e Albarella, Ilary Blasi sceglie Cortina Grande Fratello Vip 7, ultime news e anticipazioni: Alfonso Signorini vuole mantenere il massimo riserbo sui concorrenti.L'ex tronista di Uomini e Donne era tra i palpabili Vip per la settima edizione del Grande Fratello Vip ma qualcosa è andato storto ...