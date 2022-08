Elezioni 2022, Calenda: “Parlerò con Renzi per offrire proposta seria” (Di martedì 9 agosto 2022) (Adnkronos) – “Il problema” con Matteo Renzi “è se si trova una quadra sui temi. Penso che si possa fare, perché ci sono delle differenze ma non tantissime, e sulla modalità di condotta della campagna elettorale. Non vorrei una campagna elettorale che attacca ogni giorno il Pd e gli altri definendoli fascisti, perché non lo sono. Ci parleremo in questi giorni e cercheremo di offrire al’Italia qualcosa che sia serio e netto”. Lo ha affermato Carlo Calenda, ospite di ‘Morning news’ su Canale 5. “La nostra campagna si chiamerà come a Roma ‘L’Italia sul serio'”, ha detto ancora Calenda, che ha aggiunto: “Ieri il Parlamento europeo, secondo quanto previsto dalla legge italiana, ha mandato al Viminale la certificazione che sono stato eletto con una lista che era Pd-Siamo europei, una lista composita. Azione è la stessa ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 9 agosto 2022) (Adnkronos) – “Il problema” con Matteo“è se si trova una quadra sui temi. Penso che si possa fare, perché ci sono delle differenze ma non tantissime, e sulla modalità di condotta della campagna elettorale. Non vorrei una campagna elettorale che attacca ogni giorno il Pd e gli altri definendoli fascisti, perché non lo sono. Ci parleremo in questi giorni e cercheremo dial’Italia qualcosa che sia serio e netto”. Lo ha affermato Carlo, ospite di ‘Morning news’ su Canale 5. “La nostra campagna si chiamerà come a Roma ‘L’Italia sul serio'”, ha detto ancora, che ha aggiunto: “Ieri il Parlamento europeo, secondo quanto previsto dalla legge italiana, ha mandato al Viminale la certificazione che sono stato eletto con una lista che era Pd-Siamo europei, una lista composita. Azione è la stessa ...

