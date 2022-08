Antitrust, sanzioni a UnipolSai e Generali: multe per un valore di 5 milioni di euro (Di martedì 9 agosto 2022) L’Antitrust ha fissato sanzioni a UnipolSai e Generali che saranno costrette a pagare rispettivamente un importo pari a 5 milioni di euro per sanare gli illeciti riscontrati. Antitrust, sanzioni a UnipolSai e Generali L’Antitrust ha annunciato sanzioni contro UnipolSai Assicurazioni e Generali Italia per aver adottato una pratica commerciale scorretta in violazione del Codice del consumo, in fase di liquidazione dei danni RC auto. La notizia è stata comunicata in modo ufficiale dalla stessa Agcm, precisando di aver fissato una multa di 5 milioni di euro, il “massimo edittale consentito”, per entrambe le società, “in ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 9 agosto 2022) L’ha fissatoche saranno costrette a pagare rispettivamente un importo pari a 5diper sanare gli illeciti riscontrati.L’ha annunciatocontroAssicurazioni eItalia per aver adottato una pratica commerciale scorretta in violazione del Codice del consumo, in fase di liquidazione dei danni RC auto. La notizia è stata comunicata in modo ufficiale dalla stessa Agcm, precisando di aver fissato una multa di 5di, il “massimo edittale consentito”, per entrambe le società, “in ...

Agenzia_Ansa : Antitrust: sanzioni da 5 milioni a UnipolSai e Generali. Pratiche scorrette in rc auto, condotte ingannevoli e aggr… - misiagentiles : #Antitrust: sanzioni da 5 mln€ a #UnipolSai #Assicurazioni e #Generali Italia per aver adottato, nella fase di liqu… - BreakingItalyNe : RT @Agenzia_Ansa: Antitrust: sanzioni da 5 milioni a UnipolSai e Generali. Pratiche scorrette in rc auto, condotte ingannevoli e aggressive… - BenniN1 : @GeneraliItalia @UnipolSai Antitrust: sanzioni da 5 milioni a UnipolSai e Generali - Economia - ANSA - Borderline_24 : #Antitrust, sanzioni da 5 milioni a #Unipolsai e #Generali -