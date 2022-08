Teatro | a Filettino va in scena Masha Sirago con “Ve lo racconto io Walter Chiari!”

(Di lunedì 8 agosto 2022) (Adnkronos) – Il 16 Agosto 2022 alle ore 21.30 presso il Parco Comunale di(FR) verrà presentato, in Anteprima Nazionale, il monologo teatrale ‘Ve loio’, interpretato dache racconterà aneddoti, conversazioni solitarie, momenti di vita vissuti insieme al grande divo della Dolce Vita:Chiari (1924-1991), suo grande amico negli ultimi anni della sua vita. Il testo è scritto dae Rocco Cesareo che curerà anche la regia. La, in, ricorderà il grande attore comico, uomo dalla timbrica vocale ineguagliabile, ma soprattutto dal fascino seduttivo (conquistò colei che fu definita ‘Il più bell’animale del mondo’, ovvero l’attrice ...

Cose di Casa

del Comune di(FR). La Sirago, ha spaziato in vari ambiti artistici, attrice e performer, scrittrice, scultrice e personaggio televisivo negli anni 90 ('Gran Premio' con Pippo Baudo e 'La ...... come la polenta nelle sue versioni più gustose, la carbonada, ildi trota, il risotto ... mentre con Fiabe Remix ci si immerge nella magia dele delle storie più amate dai bambini, ... Evento "Ve lo racconto io Walter Chiari!" (Adnkronos) - Il 16 Agosto 2022 alle ore 21.30 presso il Parco Comunale di Filettino (FR) verrà presentato, in Anteprima Nazionale, il monologo teatrale 'Ve lo racconto io Walter Chiari!', interpretat ...