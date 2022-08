Spazzatura spaziale: un detrito SpaceX si schianta in Australia (Di lunedì 8 agosto 2022) Tre grandi detriti spaziali sono stati rinvenuti in un allevamento di pecore in Australia e sono stati confermati come "roba" della SpaceX. Leggi su aliveuniverse.today (Di lunedì 8 agosto 2022) Tre grandi detriti spaziali sono stati rinvenuti in un allevamento di pecore ine sono stati confermati come "roba" della

